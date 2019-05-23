2019-05-24T00:14:22+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах на набережной в автомобиле изнасиловали девушку-инвалида

17-летняя пострадавшая уже подала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что 18 мая примерно в 11.00 на набережной по улице Табеева в Набережных Челнах произошло изнасилование.

По сообщению СМИ, 29-летний слесарь завода "КАМАЗ" надругался над 17-летней девушкой-инвалидом. Инцидент произошел в автомобиле "Лада Гранта".

20 мая в городскую полицию поступило соответствующее заявление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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