В Набережных Челнах на набережной в автомобиле изнасиловали девушку-инвалида
17-летняя пострадавшая уже подала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что 18 мая примерно в 11.00 на набережной по улице Табеева в Набережных Челнах произошло изнасилование.
По сообщению СМИ, 29-летний слесарь завода "КАМАЗ" надругался над 17-летней девушкой-инвалидом. Инцидент произошел в автомобиле "Лада Гранта".
20 мая в городскую полицию поступило соответствующее заявление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU