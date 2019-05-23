Рустам Минниханов и Дмитрий Песков открыли в Казани новую площадку для разработки инновационных проектов

23 Май 14:47 2019-05-23T19:17:11+03:00

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В этот четверг президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со спецпредставителем Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым открыли новую площадку для разработки инновационных проектов «Точка кипения - Казань». Она находится на территории ИТ-парка столицы республики.

Данная площадка должна объединить бизнесменов, студентов, ученых, представителей органов власти и научных учреждений, а также активную молодежь прежде всего для создания и продвижения инновационных проектов в Татарстане. А основными направлениями «Точки кипения - Казань» определены «цифровая трансформация», «устойчивое развитие» и «международная кооперация», а ключевой задачей станет развитие несырьевого экспортного потенциала республики.

- Мы создадим все условия, чтобы здесь был комфортный образовательный центр, место для встреч. Движение «Точка кипения» уже переходит на наши вузы. Такие структуры у нас должны быть везде. Здесь каждый сможет найти себя, - отметил Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU