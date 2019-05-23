2019-05-23T14:25:18+03:00
Общество

23 мая в Казани помимо грозы, также ожидают и град

Он пройдет местами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Савелий УШКОВФото: Савелий УШКОВ
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Помимо пришедшей в Казань и Татарстан грозы, 23 мая днем и вплоть до 21.00 стоит местами ожидать еще и выпадение града.

Как отмечают в Гидрометцентре республики, в регионе заметно потеплело. Ожидается, что максимальные температуры воздуха днем будут в пределах от +19 до +24 градусов. Но вместе с этим пришли дожди, грозы и тот же град.

Такая неустойчивая погода связана с влиянием на Татарстан теплого сектора северного циклона и фронта окклюзии.

При этом на следующий день ситуация изменится. Так если этим вечером и ночью через территорию республики пройдет с дождями, грозами и сильным ветром до 15-20 м/с, то после на Татарстан свое влияние распространит северо-западный холодный антициклон. Осадки оставят республику, но летнее тепло уйдет – днем максимум от +11 до +16 градусов.

А в субботу, 25 мая, ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов, а на почве местами и вовсе заморозки до -2. Днем не стоит ожидать больше +18 градусов.

Тепло вернется в воскресенье, когда Татарстан попадет под влияние передней части северо-западного циклона. Утром и днем местами в западных районах небольшой дождь. Воздух максимум прогреется до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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