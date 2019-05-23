Татарстан примет участие в Петербургском международном экономическом форуме с 6 по 8 июня

23 Май 15:53 2019-05-23T15:53:45+03:00

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Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. В мероприятии примет участие делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. В составе команды также будет и министр экономики региона Фарид Абдулганиев со своими заместителями.

Известно, что ключевой темой форума станет «Формируя повестку устойчивого развития». Сама программа мероприятия будет состоять из четырех блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего» и блока о реализации целей национального развития.

Участники обсудят актуальные тренды мировой экономики, макроэкономическое развитие, экологическую безопасность, международную торговлю, роли образования, культуры и искусства в современной экономике, а также последние достижения в области науки и технологий.

- На площадках форума пройдут бизнес-диалоги участников из России с представителями Австрии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Африки, - сообщает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU