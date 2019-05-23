«Где наше самоуважение?»: жители Набережных Челнов против присвоения одной из улиц города имени корпорации Hаier
Не так давно стало известно, что одной из улиц Набережных Челнов может быть присвоено название китайской компании по производству бытовой техники Haier. Соответствующее совещание должно состояться в татартанском автограде 23 мая. Горажане, правда, высказались против такого названия. Соответствующий пост с опросом был опубликован в одной из местных социальных групп.
Из 1,9 тысячи жителей, принявших участие в опросе, более 80% против улицы Haier, 3% - за, а еще 16% отметили, что им все равно.
- А как насчет мнения жителей? И почему никто не подумал, как это будет звучать на татарском? Улица Милостыни? Где наше самоуважение? Год назад вся республика боролась за родной язык, это было правильно. А тут приехали богатые иностранцы, перед ними сразу склонились. Готовы отдать за обещания денег часть нашей истории и памяти. Небольшую часть, но если это только начало? - пишет горожанин Булат Усманов.
- Пускай сначала в каждом китайском городе появится улица КАМАЗ, тогда и мы подумаем! – предлагает Вадим Васильев.
- Название иностранное как-то не вписывается в название наших улиц. Пусть у себя там командуют и называют как хотят, - считает Венера Валиуллина.
ИСТОЧНИК KP.RU