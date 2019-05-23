2019-05-23T15:27:46+03:00
Общество

«Где наше самоуважение?»: жители Набережных Челнов против присвоения одной из улиц города имени корпорации Hаier

Они считают, что мэрия таким поступком продаст часть истории и памяти Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба компании HaierФото: пресс-служба компании Haier
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Не так давно стало известно, что одной из улиц Набережных Челнов может быть присвоено название китайской компании по производству бытовой техники Haier. Соответствующее совещание должно состояться в татартанском автограде 23 мая. Горажане, правда, высказались против такого названия. Соответствующий пост с опросом был опубликован в одной из местных социальных групп.

Из 1,9 тысячи жителей, принявших участие в опросе, более 80% против улицы Haier, 3% - за, а еще 16% отметили, что им все равно.

- А как насчет мнения жителей? И почему никто не подумал, как это будет звучать на татарском? Улица Милостыни? Где наше самоуважение? Год назад вся республика боролась за родной язык, это было правильно. А тут приехали богатые иностранцы, перед ними сразу склонились. Готовы отдать за обещания денег часть нашей истории и памяти. Небольшую часть, но если это только начало? - пишет горожанин Булат Усманов.

- Пускай сначала в каждом китайском городе появится улица КАМАЗ, тогда и мы подумаем! – предлагает Вадим Васильев.

- Название иностранное как-то не вписывается в название наших улиц. Пусть у себя там командуют и называют как хотят, - считает Венера Валиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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