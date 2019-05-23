2019-05-23T15:46:37+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту массового мора рыбы в пруду Алтынка возбудили уголовное дело

Ущерб оценивается в 252 тысячи рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В Нурлате по материалам прокурорской проверке было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».

Так, в начале апреля текущего года на пруду Алтынка, что на территории Селенгушского сельского поселения, был зафиксирован массовый мор рыбы.

- По предварительной информации причиной тому стал несанкционированный сброс воды. Ущерб водным ресурсам составил 252 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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