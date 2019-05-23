2019-05-23T15:08:20+03:00
Спорт

Курбан Бердыев об уходе из "Рубина": Это еще не известно

По словам наставника казанского клуба, свое решение он объявит через несколько дней после заключительного матча чемпионата России
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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"Рубин" продолжает готовиться к матчу последнего, 30 тура, чемпионата России по футболу. Казанцы на выезде сразятся с "Краснодаром". Южане в случае победы могут побороться за второе место и прямое попадание в групповой раунд Лиги Чемпионов. Для "Рубина" этот матч ничего не значит, но хлопнуть дверью казанцы не против.

- Интересная игра предстоит. Нам интересно сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть профессиональный интерес, - отметил главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

Кстати, матч с "Краснодаром" может стать последним для Бердыева на посту главного тренера казанского клуба. Впрочем, по словам наставника, пока говорить о том, что он на 100% покинет Казань, не стоит.

- Это еще неизвестно. Как мы уже сказали, о решении своем мы объявим через несколько дней после "Краснодара", - заявил Бердыев.

Матч "Краснодар" - "Рубин" состоится 26 мая. Начало в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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