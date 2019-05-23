Где в Казани из-за авиагонок-2019 ограничат движение транспорта и пешеходов

23 Май 12:57 2019-05-23T12:57:32+03:00

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Самолетные «Авиагонки – формула-1» возвращаются в столицу Татарстана этим летом. Соревнования пройдут с 14 по 16 июня над акваторией реки Казанка.

В связи с этим в том районе города в указанные дни перекроют движение. Причем не только для транспорта, но и для пешеходов.

Так, последним во время авиагонок-2019 с 10.00 до 19.00 15 июня и с 10.00 до 20.00 16 июня нельзя будет пройти по участкам:

- ул.Декабристов, на участке от правого съезда с ул.Батурина на Кремлевский мост до правого съезда в направлении ул.Сибгата Хакима;

- проспект Амирхана, на участке от правого съезда в подземную часть путепровода (напротив жилого дома по ул.Чистопольская, 62) до правого съезда с моста «Миллениум» в направлении ул.Подлужная;

- песчаный намыв реки Казанки по ул.Сибгата Хакима от ул.Абсалямова до ул.Абдуллы Бичурина.

Для автомобилистов запрет будет действовать с 0.00 14 июня до 23.55 16 июня на участках:

- в обе стороны ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова;

- в обе стороны ул.Бондаренко, на участке от жилого дома по ул.Сибгата Хакима, 3 до примыкания к ул.Сибгата Хакима.

ИСТОЧНИК KP.RU