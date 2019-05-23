В Зеленодольске появится два новых производства с инвестициями на 118 миллионов рублей

23 Май 12:45 2019-05-23T12:45:07+03:00

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Стало известно, что на татарстанской территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» появится два новых резидента с инвестициями на 118 миллионов рублей.

Так, там от казанского завода должно будет заработать производство полимерной арматуры для систем тепло, газо- и водоснабжения, в который вложат 54,5 миллиона рублей и еще 10,1 миллиона на возведение комплекса по выпуску заявленной арматуры из полиэтиленовых материалов, а также сырья. Сообщается, что данное производство будет перерабатывать свои высокотехнологичные отходы.

Второй резидент ТОСЭР «Зеленодольск» реализует там инвестпроект с общей стоимостью 63,4 миллиона рублей и объемом капитальных вложений в размере 11,9 миллиона. Речь идет о производстве низковольтных комплектных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU