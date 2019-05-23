2019-05-23T12:45:07+03:00
Экономика

В Зеленодольске появится два новых производства с инвестициями на 118 миллионов рублей

Они расположатся на одноименной территории опережающего социально-экономического развития
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Деньги вложат в производства полимерной арматуры и низковольтных комплектных устройств.Деньги вложат в производства полимерной арматуры и низковольтных комплектных устройств.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что на татарстанской территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» появится два новых резидента с инвестициями на 118 миллионов рублей.

Так, там от казанского завода должно будет заработать производство полимерной арматуры для систем тепло, газо- и водоснабжения, в который вложат 54,5 миллиона рублей и еще 10,1 миллиона на возведение комплекса по выпуску заявленной арматуры из полиэтиленовых материалов, а также сырья. Сообщается, что данное производство будет перерабатывать свои высокотехнологичные отходы.

Второй резидент ТОСЭР «Зеленодольск» реализует там инвестпроект с общей стоимостью 63,4 миллиона рублей и объемом капитальных вложений в размере 11,9 миллиона. Речь идет о производстве низковольтных комплектных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства