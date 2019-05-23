24 мая Казани в ряде домов шести районов на день отключат свет

23 Май 12:22 2019-05-23T12:22:51+03:00

Это связано с проведением запланированного ремонта и техобслуживания на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Авиастроительный район: ул.Беломорская, 8/18, ул.Максимова, 40, ул.Чапаева, 16, 20/19, ул.Челюскина, 24, 26.

На это е время свет отключат в Вахитовском районе в доме №1 по ул.Ватутина, а с 9.00 до 17.00 – в доме №7 по ул.Сары Садыковой; с 10.00 до 17.00 в домах по ул.Вятский овраг, 1-140 и ул.Подгорная, 12-60.

С 8.00 до 20.00 его не будет в домах Кировского района: ул.Богатырева, 8, ул.Болотникова, 17а, 29а, ул.Лазарева, 2, ул.Лебяжья, 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 3-11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17а, 19, 19а, ул.Ново-Светлая, 22, ул.Озеро Лебяжье, 15, 21а, 22, ул.Репина, 5, 7, ул.Светлая, 4, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14, 15, 15а, 16, 17-19, 21, 22, 24, 26, 30, 30/12, 38, ул.Серпуховская, 1, 1а, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14-22, ул.Токарная, 5, ул.Фрунзе, 13.

Также с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в Ново-Савиновском районе: ул.Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, ул.Короленко, 97, 99, а также в частном секторе по адресам: ул.7-я Кадышевская, ул.8-я Кадышевская, 1-15, 2-18, ул.9-я Кадышевская, 1-17, 2-16, ул.10-я Кадышевская, 1-11, 2-14, ул.11-я Кадышевская, 1-5, 2-4, ул.12-я Кадышевская, 2-7.

Отключат с 8.00 до 17.00 и дома Приволжского района: ул.Зорге, 42, 48, 86, ул.Фучика, 2, 4, 6, 87, проспект Победы, 18а, 32, 30 корп.1-4. Также электричество отключат в домах частного сектора поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Новосельская, 4-я Новосельская, 5-я Новосельская, Рубежная; поселка Отары по улицам 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Отарская, 4-я Победиловская, 5-я Отарская, 5-я Победиловская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Придорожная; а также в домах частного сектора поселка Петровский по улицам 40 лет Победы, Березовая, Конечная, Лесная, Садовая, Свободы, Сквозная, Советская, Сосновая, Тупиковая, Центральная. Кроме того, с 10.00 до 17.00 свет пропадет в домах №104а и №104б ул.Павлюхина.

Помимо этого, с 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе: 2-я ул.Азинская (все дома), ул.Даурская, 26, 28, 30, ул.Латышских Стрелков, 8а, проспект Победы, 204, 204в, 210, 210а, 212б, а также в домах частного сектора по ул.Аделя Кутуя, 43-155, 72а и поселка Большие Дербышки по улицам Исаева, Кооперативная, Советская и поселка Дербышки по адресам: ул.Мира, 41, 43, 45, ул.Парковая, 10, 12, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU