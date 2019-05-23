Первый шаг к Евролиге сделан: УНИКС обыграл "Химки" и повел в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ

23 Май 11:59 2019-05-23T11:59:56+03:00

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Полуфинальное противостояние между УНИКСом и "Химками" - это не просто битва за место в финале Единой лиги ВТБ, это еще и шанс пробиться в Евролигу. Казанцы два последних сезона в главном европейском турнире не участвуют. Однако в этом сезоне УНИКС набрал неплохой ход и именно подопечные Димитриса Прифтиса виделись фаворитами противостояния с "Химками".

Однако на старте первого полуфинального матча именно гости начали активнее. Баскетболисты "Химок" бросали из-за дуги с завидной точностью. Особенно феерили лидер подмосковной команды Алексей Швед и латыш Янис Тимма. По ходу первой четверти перевес гостей достигал 9 очков, но казанцы оставались на плаву. Первая половина завершилась с пятиочковым преимуществом "Химок" - 48:43.

Третий период УНИКС почти провалил. У казанцев совсем не шли дальние броски, а вот "Химки" продолжали превосходно бросать из-за дуги. Перевес гостей достигал 14 очков. Казалось, что шансов спастись почти нет.

Однако четвертая четверть стала переломной. УНИКС начал с рывка 10:2, а затем продолжил наращивать свое превосходство. В итоге в концовке казанцы вышли вперед и смогли вырвать победу - 96:91.

ИСТОЧНИК KP.RU