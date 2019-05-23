В Казани меняется расписание пригородных электричек

23 Май 11:17 2019-05-23T11:17:16+03:00

Электропоезда через Юдино пройдут без остановки Фото: Из материалов пресс-службы

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Жителей столицы Татарстана просят быть внимательными: из-за ремонтно-путевых работ 25,29 мая и 1 июня произойдет расписание электропоездов в направлении "Казань-Канаш". Пригородный поезд №6351 из-за ремонтных работ на станции Юдино, где пройдут ремонтно-путевые работы, проследует по четвёртому неправильному пути.

Посадка и высадка пассажиров на платформе Юдино производиться не будет. Представители компании, осуществляющей пригородные перевозки в Казани, просят обратить внимание на это сообщение и учитывать в расписании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU