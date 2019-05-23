2019-05-23T10:27:26+03:00
Происшествия

В Чувашии фермера, чьи собаки загрызли пенсионерку, оставили на свободе

По приговору суда ему ограничили свободу на 11 месяцев
Лика ИСАЕВА
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Собаки напали на трех пенсионеровСобаки напали на трех пенсионеровФото: Из материалов пресс-службы
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В Чувашии вынесли приговор 38-летнему фермеру, чьи сторожевые овчарки загрызли 76-летнюю пенсионерку, еще двоих прохожих - 70-ти и 60-ти летних мужчин, сильно покусали. Мужчину судили по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Все произошло 17 февраля в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района. Фермер держал для охраны среднеазиатскую и кавказскую овчарок. Но содержал их на изношенных цепях, без намордников. В тот день собаки сумели освободиться от привязи, перепрыгнули через забор и напали на трех односельчан.

- В результате одна из пострадавших – 76-летняя женщина, скончалась на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Еще двоим – мужчинам в возрасте 70-ти и 60-ти лет, был причинен вред здоровью средней тяжести и легкий вред здоровью соответственно, им оказана необходимая медицинская помощь.

Свою вину фермер признал, и по решению суда он остался на свободе. Егоо приговорили к 11 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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