2019-05-23T10:01:12+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами фуры погиб пешеход

Наезд на 40-летнего мужчину произошел в Актанышском районе республики
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП работали медики и сотрудники ГосавтоинспекцииНа месте ДТП работали медики и сотрудники ГосавтоинспекцииФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 мая, во вторник, в 21.45 на 1133 километре федеральной автодороги М7 "Волга" - "Москва-Уфа". По предварительным данным, 40-летний мужчина решил перебежать оживленную трассу в неположенном месте. При этом на нем не было одежды со светоотражающими элементами. В результате этого пешеход был сбит многотонной фурой "ДАФ", которой управлял 53-летний мужчина.

В отношении водителя был составлен административный протокол - он не выбрал безопасную скорость, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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