2019-05-23T11:20:11+03:00
Экономика

В Татарстане начнут собирать самолёты МВ-500

Церемония строительства завода прошла в Иннополисе
Лика ИСАЕВА
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Вот такие самолеты будут собирать в ТатарстанеВот такие самолеты будут собирать в ТатарстанеФото: Из материалов пресс-службы
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В Иннополисе в рамках конференции ЦИПР прошла церемония торжественной закладки завода, где будут собираться воздушные суда МВ-500. Серийным производством этих самолетов, которые будут реализовываться под торговой маркой Т-500, займется завод ООО «МВЕН».

На торжественной церемонии присутствовали первые лица республики – президент Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, представители Государственной корпорации «Ростех» - генеральный директор Сергей Чемезов, заместитель директора Александр Назаров и индустриальный директор Сергей Абрамов. Начало эксплуатации завода запланировано на 2022 год.

По замыслам, на территории завода будут размещены сборочные цеха, складские помещения и аэродром экспериментальной авиации.

СПРАВКА "КП-Казань"

МВ-500 - современный самолет для выполнения авиахимработ. Воздушное судно имеет композитный планер и может эксплуатироваться в разных климатических условиях. Машину можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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