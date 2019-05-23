2019-05-23T09:31:27+03:00
Происшествия

В Татарстане мачеха остригла волосы падчерицам

Суд признал ее виновной в истязаниях
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мачеха издевалась над падчерицамиМачеха издевалась над падчерицамиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Буинский городской суд признал виновной 44-летнюю жительницу города в "Истязании". Потерпевшими по этому уголовному делу стали две несовершеннолетний дочери ее супруга от первого брака. Мачеха, как установили в суде, с мая по сентябрь 2018 года оскорбляла и унижала двух девочек, избивала их. Однажды заявила, что девочкам необходимо остричь волосы, потому что они заболели педикулезом. Школьницам пришлось ходить в школу в платках.

Не смотря на отрицание мачехой своей вины, суд вынес решение приговорить ее к трем годам лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства