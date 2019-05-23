В Татарстане мачеха остригла волосы падчерицам

23 Май 09:31 2019-05-23T09:31:27+03:00

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Буинский городской суд признал виновной 44-летнюю жительницу города в "Истязании". Потерпевшими по этому уголовному делу стали две несовершеннолетний дочери ее супруга от первого брака. Мачеха, как установили в суде, с мая по сентябрь 2018 года оскорбляла и унижала двух девочек, избивала их. Однажды заявила, что девочкам необходимо остричь волосы, потому что они заболели педикулезом. Школьницам пришлось ходить в школу в платках.

Не смотря на отрицание мачехой своей вины, суд вынес решение приговорить ее к трем годам лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU