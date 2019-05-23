В Казани приставы опечатали здание FunPark

23 Май 08:31 2019-05-23T08:31:14+03:00

Приставы опечатали здание, где располагаются аквапарк и океанариум Фото: Из материалов пресс-службы

Это было сделано по решению Вахитовского районного суда столицы Татарстана

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В среду, 22 мая, судебные приставы выполнили решение Вахитовского районного суда Казани опечатали двери развлекательного центра FunPark. Сделано это было для устранения выявленных нарушений требований градостроительного законодательства и пожарной безопасности.

В этом здании кроме популярного центра развлечений находятся "Океанариум", аквапарк "Барионикс". В "Океанариуме" содержатся более 3000 редких животных, и для того, чтобы подыскать им новые места, требуются и время, и вложения - необходимо переоборудовать бассейны и вольеры.

ИСТОЧНИК KP.RU