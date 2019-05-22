2019-05-22T20:00:33+03:00
Общество

Родители татарстанких школьников просят ввести пятидневку

По их мнению, это может способствовать улучшению здоровья учащихся
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока в Татарстане действует шестидневка.Пока в Татарстане действует шестидневка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Члены родительского сообщества Татарстана выпустили в соцсетях петицию с просьбой перевести учебную неделю в школах на пятидневку. По их мнению, это поможет несколько разгрузить учеников. При этом, учебная нагрузка и заработок учителей не должны измениться.

- Шестидневный режим обучения отрицательно сказывается на здоровье детей. По данным Института возрастной физиологии РАО, за период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – психоневрологических отклонений, в 3 раза – патологии пищеварения. Пятидневная учебная неделя – это уменьшение учебной нагрузки на наших детей, ещё один выходной и дополнительное время для общения с семьей, прогулок, творческих, спортивных и иных занятий, необходимых для индивидуального развития ребенка и поддержания его здоровья.

По словам родителей, пятидневная учебная неделя уже введена в ряде российских регионов. При этом, по мнению авторов петиции, директора школ не против перехода на пятидневку, но ждут отмашки сверху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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