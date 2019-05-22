В Чебоксарах в грузовом речном порту погиб мужчина
По данному факту следственные органы и трудовая инспекция проводят проверку
По факту гибели мужчина начата доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагическое ЧП произошло во вторник, 21 мая, в 19.55 в грузовом порту Чебоксар. Во время работ погиб мастер по ремонту цеха производства хлора и каустика предприятия "Химпром". По предварительным данным судебной медицинской экспертизы смерть наступила в результате утопления, сообщили в пресс-службе организации.
По факту смертельного случая следственный комитет Чувашии, государственная инспекция по труду и прокуратура приступили к расследованию несчастного случая и выяснению всех обстоятельств по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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