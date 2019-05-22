2019-05-22T19:26:23+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в грузовом речном порту погиб мужчина

По данному факту следственные органы и трудовая инспекция проводят проверку
Лика ИСАЕВА
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По факту гибели мужчина начата доследственная проверкаПо факту гибели мужчина начата доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагическое ЧП произошло во вторник, 21 мая, в 19.55 в грузовом порту Чебоксар. Во время работ погиб мастер по ремонту цеха производства хлора и каустика предприятия "Химпром". По предварительным данным судебной медицинской экспертизы смерть наступила в результате утопления, сообщили в пресс-службе организации.

По факту смертельного случая следственный комитет Чувашии, государственная инспекция по труду и прокуратура приступили к расследованию несчастного случая и выяснению всех обстоятельств по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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