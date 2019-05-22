2019-05-22T17:16:10+03:00
Общество

В ночь с 23 на 24 мая в Марий Эл перекроют несколько загородных трасс

Проехать по ним нельзя будет с 20.30 до 1.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая в Марий Эл перекроют несколько загородных трасс. Ограничения будут действовать с 20.30 до 1.00, сообщает ГИБДД МВД республики.

В частности, нельзя будет проехать по участку Казанского тракта с 13 по 20 километр, по участку от от Сернурского до Кокшайского трактов и по самому Кокшайскому тракту. Также перекрыта будет дорога с 8 по 28 километр Сернурского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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