В ночь с 23 на 24 мая в Марий Эл перекроют несколько загородных трасс
Проехать по ним нельзя будет с 20.30 до 1.00
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая в Марий Эл перекроют несколько загородных трасс. Ограничения будут действовать с 20.30 до 1.00, сообщает ГИБДД МВД республики.
В частности, нельзя будет проехать по участку Казанского тракта с 13 по 20 километр, по участку от от Сернурского до Кокшайского трактов и по самому Кокшайскому тракту. Также перекрыта будет дорога с 8 по 28 километр Сернурского тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU