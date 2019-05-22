2019-05-22T16:44:51+03:00
Общество

Татарская община предложила ввести уроки татарского в школах Сызрани

Вопрос изучали в Самарской областной Думе
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Представители татарской автономии в Самарской области пытались организовать уроки татарского в школах СызраниПредставители татарской автономии в Самарской области пытались организовать уроки татарского в школах СызраниФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Неожиданное предложение поступило от автономии татар, проживающих в Самарской области. Выступая в местной Думе, представители национальной общины предложили ввести в обязательный курс в школах Сызрани изучение татарского языка. В этом городе, где проживают более 170 тысяч человек, 10% населения - более 18 тысяч человек, это татары.

Выступая во время заседания в Самарской Думе представители общины аргументировали это предложение тем, что в школах изучают английский, немецкий и французски языки, так почему бы не ввести татарский?

Депутаты напомнили. что татарский язык - это родной язык, а не иностранный, да и вносить изменения в учебный план могут только федеральные власти, а не областные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства