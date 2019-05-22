Татарская община предложила ввести уроки татарского в школах Сызрани

22 Май 16:44 2019-05-22T16:44:51+03:00

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Неожиданное предложение поступило от автономии татар, проживающих в Самарской области. Выступая в местной Думе, представители национальной общины предложили ввести в обязательный курс в школах Сызрани изучение татарского языка. В этом городе, где проживают более 170 тысяч человек, 10% населения - более 18 тысяч человек, это татары.

Выступая во время заседания в Самарской Думе представители общины аргументировали это предложение тем, что в школах изучают английский, немецкий и французски языки, так почему бы не ввести татарский?

Депутаты напомнили. что татарский язык - это родной язык, а не иностранный, да и вносить изменения в учебный план могут только федеральные власти, а не областные.

ИСТОЧНИК KP.RU