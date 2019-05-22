Дождь, гроза и сильный ветер: Прогноз погоды в Казани на 23 мая
Днем температура поднимется до 24 градусов тепла
Дождь прогнозируют практически во всех районах республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Любителям теплой и жаркой погоды придется еще подождать. Ближайшие сутки на территории Татарстана и Казани будут ненастными. Так, практически во всех районах республики прогнозируют дождь, грозу и порывы ветра до 18 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Днем в Казани - до 21 градуса выше нуля, а в некоторых районах республики воздух прогреется до 24 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU