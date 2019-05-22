2019-05-22T17:38:38+03:00
Общество

В Казани состоялось открытие второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

Мероприятие будет проходить вплоть до 24 мая в Казанском кремле
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Мероприятие прошло в представительском корпусе Казанского кремляМероприятие прошло в представительском корпусе Казанского кремляФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В среду, 22 мая, в Казани состоялось торжественное открытие второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Мероприятие прошло в представительском корпусе Казанского кремля. С приветственными словами выступили заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель комитета республики по охране культурного наследия Иван Гущин.

Известно, что фестиваль будет проходить в городе с 22 по 24 мая. В нем принимают участие более 400 российских и зарубежных специалистов в области охраны, консервации и реставрации памятников архитектурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства