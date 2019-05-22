В Казани состоялось открытие второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

22 Май 17:38 2019-05-22T17:38:38+03:00

Мероприятие будет проходить вплоть до 24 мая в Казанском кремле

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В среду, 22 мая, в Казани состоялось торжественное открытие второго всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Мероприятие прошло в представительском корпусе Казанского кремля. С приветственными словами выступили заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель комитета республики по охране культурного наследия Иван Гущин.

Известно, что фестиваль будет проходить в городе с 22 по 24 мая. В нем принимают участие более 400 российских и зарубежных специалистов в области охраны, консервации и реставрации памятников архитектурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU