В Чебоксарах на 16 транспортных развязках появятся лебеди, куклы, цветы и ладья

22 Май 16:19 2019-05-22T16:19:32+03:00

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К 550-летнему юбилею Чебоксар по единой ландшафтной концепции оформят 16 кольцевых развязок. Они будут украшены как уже имеющимися арт-объектами, так и совершенно новыми.

Так, например, на кольцевой развязке «Энергозапчасть» появятся зеркальные лебеди, на Восточном въезде в город и у ТЦ «Шупашкар» - национальные куклы, а на перекрестках по Марпосадскому шоссе и проспекту Мира - индивидуальные флаговые композиции.

Кроме этого, кольца на «Роще», в районе автовокзала и по проспекту Яковлева украсят цветами красных, белых, желтых и синих оттенков. А по улице Коммунальная появится ладья с цветами в виде волн.

На оформляемых территориях установят логотип 550. Все объекты будут подсвечиваться в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU