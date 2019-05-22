Последний звонок прозвенит более чем для 8 тысяч ульяновских школьников

22 Май 15:29 2019-05-22T15:29:02+03:00

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25 мая в школах Ульяновска пройдут торжественные линейки для 5496 девятиклассников и 2794 одиннадцатиклассников.

После торжественной части для ребят, их родителей и педагогов будут организованы праздничные концерты, театрализованные представления, «классные часы». После школьных мероприятий выпускники отправятся на экскурсии, посетят памятные места города, киноконцертные центры.

- Для обеспечения порядка и безопасности жизни и здоровья выпускников во время проведения праздника будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, охранных предприятий, сотрудников школ. Проведена разъяснительная работа и инструктажи с выпускниками и их родителями по соблюдению правил пожарной безопасности, антитеррористической защищённости. По окончании мероприятий обучающиеся классными руководителями будут переданы под ответственность родителей, - подчеркнула начальник управления образования Светлана Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU