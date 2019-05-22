Казанцев зовут помочь с уборкой леса

22 Май 15:05 2019-05-22T15:05:24+03:00

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25 мая казанцев приглашают присоединиться к республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». Она пройдет на двух площадках: напротив Республиканской клинической больницы и возле Казанского оптико-механического завода на улице Липатова.

Подобная акция проводится с 2010 года. Ежегодно в ней участвуют сотрудники министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений и волонтеры.

- Уборка пройдет 25 мая в 11.00. Перчатки и мешки будут выдаваться на месте, - сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU