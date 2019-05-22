Благоустройство Новочебоксарска будет стоить Чувашии более 31 миллиона рублей

22 Май 17:44 2019-05-22T17:44:04+03:00

В частности за эти деньги будут отремонтированы сквер и пешеходные дорожки

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На благоустройство Новочебоксарска из бюджета Чувашии выделили более 31 миллиона рублей. Два соответствующих тендера появились на сайте тендеров и закупок России. Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска.

Деньги будут потрачены на ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще (20,9 миллионов рублей) и сквера в районе Верхней Волжской набережной (11,4 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU