2019-05-22T17:44:04+03:00
Экономика

Благоустройство Новочебоксарска будет стоить Чувашии более 31 миллиона рублей

В частности за эти деньги будут отремонтированы сквер и пешеходные дорожки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На благоустройство Новочебоксарска из бюджета Чувашии выделили более 31 миллиона рублей. Два соответствующих тендера появились на сайте тендеров и закупок России. Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска.

Деньги будут потрачены на ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще (20,9 миллионов рублей) и сквера в районе Верхней Волжской набережной (11,4 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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