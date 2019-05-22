Сбор в Финляндии и турниры в Казахстане и Латвии: Где "Ак Барс" будет готовиться к сезону

22 Май 14:42 2019-05-22T14:42:24+03:00

У казанцев запланированы не только турниры, но и товарищеские матчи

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Стал известен план подготовки "Ак Барса" к предстоящему сезону КХЛ. Команда соберется 10 июля в Казани. 12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия.

16 июля команда отправится в Финляндию – там "Ак Барс" проведёт тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.

2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч казанцев против альметьевского "Нефтяника". С 6 по 11 августа команда примет участие в международном турнире на приз президента Казахстана: матчи пройдут в Нур-Султане.

На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча "Ак Барса" и нижнекамского "Нефтехимика".

Завершится предсезонная подготовка в Риге – с 20 по 25 августа "Ак Барс" примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.

Первый матч КХЛ сезона 2019/20 состоится 1 сентября, полный календарь будет опубликован Лигой позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU