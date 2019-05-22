2019-05-22T14:42:24+03:00
Спорт

Сбор в Финляндии и турниры в Казахстане и Латвии: Где "Ак Барс" будет готовиться к сезону

У казанцев запланированы не только турниры, но и товарищеские матчи
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: "Ак Барс".Фото: "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Стал известен план подготовки "Ак Барса" к предстоящему сезону КХЛ. Команда соберется 10 июля в Казани. 12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия.

16 июля команда отправится в Финляндию – там "Ак Барс" проведёт тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.

2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч казанцев против альметьевского "Нефтяника". С 6 по 11 августа команда примет участие в международном турнире на приз президента Казахстана: матчи пройдут в Нур-Султане.

На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча "Ак Барса" и нижнекамского "Нефтехимика".

Завершится предсезонная подготовка в Риге – с 20 по 25 августа "Ак Барс" примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.

Первый матч КХЛ сезона 2019/20 состоится 1 сентября, полный календарь будет опубликован Лигой позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства