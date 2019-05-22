Тысяча рублей меньше чем за 2 килограмма: В Татарстане создали собственный торт
В его состав войдет чак-чак, корт, орехи, чернослив и миндальный крем
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в Казани создали свой собственный торт, который может стать гастрономическим брендом города. Об этом в среду, 22 мая, сообщила директор местного Комитета по развитию туризма Дарья Санников во время презентация официальной айдентики столицы Татарстана.
Халяльный десерт весом 1,8 килограмм будет стоить 1 тысячу рублей. В его состав войдет чак-чак, корт, орехи, чернослив и миндальный крем. Отмечается, что в продажу торт «Казань» поступит в августе текущего года. Его выход будет приурочен к финалу чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
ИСТОЧНИК KP.RU