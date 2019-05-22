В Казани открывается фотовыставка «Кожа: лунный пейзаж»

22 Май 14:13 2019-05-22T14:13:03+03:00

Плакаты будут выставлены в ЦПКиО имени Горького, в начале центральной аллеи при входе в парк

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана с 24 мая по 7 июня в ЦПКиО имени Горького будет проходить фотовыставка "Кожа: лунный пейзаж". Проект проводится по инициативе Всероссийского Союза пациентов и концепции фотовыставки стала мысль о том, что каждый человек – это загадочный и бесконечный, глубокий и неповторимый мир.

На выставке представлены 10 макроизображений различных участков кожи, которые благодаря высокому техническому и художественному воплощению становятся схожи с поверхностью космических объектов.

Основной целью инициативы является привлечение внимания общественности к проблематике такого серьезного социально значимого заболевания как псориаз. К сожалению, статистика заболеваемости псориазом в Приволжском округе составляет более 73 человек на 100 000 населения. Целью проекта также является повышение осведомленности населения о его ранних симптомах и важности диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU