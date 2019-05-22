В Татарстане на главу поселения возбудили уголовное дело из-за гибели карасей

22 Май 13:57 2019-05-22T13:57:03+03:00

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Уголовное дело в отношении руководителя исполкома и главы Селенгушского сельского поселения Нурлатского района 54-летнего Анатолия Пинина возбуждено по статье "Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов".

Как полагает следствие, будучи ответственным за проведение мероприятий по защите населения и территории в период половодья, Пинин 17 марта открыл необорудованную защитным устройством донную задвижку плотины пруда Алтынка. Сделано это было в нарушение правил охраны биологических водных ресурсов. Вода из пруда неконтролируемо сбрасывалась две недели, и за этот период сброс четверти объема пруда вместе с рыбой. - Погибло не менее 1008 экземпляров карася, предварительный ущерб составил 252 тысячи рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Причастность к совершению преступления Пинин не признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU