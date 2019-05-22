2019-05-22T13:36:33+03:00
Происшествия

Татарстанец арендовал эвакуатор и угнал на нем понравившейся автомобиль

Вот только объявился хозяин машины
Владимир КРУПСКИЙ
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ПО словам задержанного, украденный им на эвакуаторе автомобиль, долго стоял без движения.ПО словам задержанного, украденный им на эвакуаторе автомобиль, долго стоял без движения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В полицию обратился 25-летний житель Казани. Он рассказал, что кто-то украл его автомобиль. Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рулей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Найти предполагаемого угонщика полицейские смогли оперативно. Им оказался 31-летний житель города. Он пояснил, что давно заметил, что поврежденный автомобиль длительное время стоит во дворе и им никто не пользуется. Арендовав эвакуатор, он вывез транспортное средство и планировал использовать в личных целях.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе татарстанской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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