Татарстанец арендовал эвакуатор и угнал на нем понравившейся автомобиль
В полицию обратился 25-летний житель Казани. Он рассказал, что кто-то украл его автомобиль. Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рулей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Найти предполагаемого угонщика полицейские смогли оперативно. Им оказался 31-летний житель города. Он пояснил, что давно заметил, что поврежденный автомобиль длительное время стоит во дворе и им никто не пользуется. Арендовав эвакуатор, он вывез транспортное средство и планировал использовать в личных целях.
- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе татарстанской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU