Участвовал в трех чемпионатах мира и матче звезд КХЛ: "Ак Барс" усилился перспективным защитником

22 Май 11:45 2019-05-22T11:45:26+03:00

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Казанский "Ак Барс" продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона КХЛ. Так, соглашение с клубом сроком на 2 года заключил 23-летний белорусский защитник Кристиан Хенкель.

Он начинал в минской "Юности", затем пробовал силы за океаном. В последнее время Хенкель играл за минское "Динамо", В минувшем сезоне он сыграл 59 матчей в КХЛ, отметившись 4 голами и 10 передачами.

Хенкель - игрок сборной Белоруссии, в составе которой играл на трех чемпионатах мира. Также он сыграл в матче звезд КХЛ.

– Хенкель – прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристина в основном составе. У игрока белорусское гражданство, из-за чего он не считается легионером в КХЛ, мы не занимаем позицию иностранца, при этом получаем перспективного хоккеиста для первой команды, - отметил генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU