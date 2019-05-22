2019-05-22T12:53:58+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах стая ворон нападала на детей и воспитателей

Причиной агрессии птиц стал выпавший из гнезда птенец
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники МЧС Татарстана в касках ловили птенца, защищаясь от воронСотрудники МЧС Татарстана в касках ловили птенца, защищаясь от воронФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" позвонили из набережночелнинского детского сада "Зернышко". Воспитатели и дети оказались в западне - их не выпускала на прогулки стая ворон. Птицы нападали на людей и громко кричали.

В детсад приехали спасатели МЧС Татарстана. Они быстро выяснили причину такого агрессивного поведения ворон. Оказалось, что на территории детсада они свели гнездо и высидели птенцов. Один из них в процессе обучения во время полета упал и не мог взлететь. Вот взрослые вороны и оберегали его от людей.

Птенец приземлился на детской площадке Фото: МЧС Татарстана

Птенец приземлился на детской площадкеФото: МЧС Татарстана

Спасатели в полной экипировке, предохраняющей от нападения ворон, с каской на голове, поймали птенца, посадили в коробку и вывезли в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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