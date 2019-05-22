В Набережных Челнах стая ворон нападала на детей и воспитателей
В службу "112" позвонили из набережночелнинского детского сада "Зернышко". Воспитатели и дети оказались в западне - их не выпускала на прогулки стая ворон. Птицы нападали на людей и громко кричали.
В детсад приехали спасатели МЧС Татарстана. Они быстро выяснили причину такого агрессивного поведения ворон. Оказалось, что на территории детсада они свели гнездо и высидели птенцов. Один из них в процессе обучения во время полета упал и не мог взлететь. Вот взрослые вороны и оберегали его от людей.
Птенец приземлился на детской площадкеФото: МЧС Татарстана
Спасатели в полной экипировке, предохраняющей от нападения ворон, с каской на голове, поймали птенца, посадили в коробку и вывезли в безопасное место.
ИСТОЧНИК KP.RU
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