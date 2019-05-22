День химика-2019 в Новочебоксарске: открытие доски почета, забег, дискотека и фейерверк

22 Май 15:49 2019-05-22T15:49:43+03:00

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В грядущее воскресенье, 26 мая, работники химической отрасли отпразднуют свой профессиональный праздник. Однако гуляния по этому поводу в Новочебоксарске пройдут со среды по пятницу.

Так, 22 мая в полдень на Химпроме откроют доску почета. В ходе мероприятия отличившимся работникам предприятия вручать грамоты. 23 мая в городе состоится легкоатлетический забег, а после - спортивный праздник на стадионе имени Николаева.

Самым ярким праздничным днем станет пятница, 24 мая. В этот день гуляния продолжатся в городском дворце культуры, а затем всех желающих приглашают на концерт и дискотеку на стадионе имени Николаева. Кроме того, на площади перед стадионом будут функционировать развлекательные площадки для детей и взрослых. Там можно будет посмотреть химическое шоу, поучаствовать в мастер-классе по народным ремеслам и сфотографироваться в фотобудке.

В 22 часа 24 мая над Новочебоксарком прогремит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU