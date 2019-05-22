В Татарстане во время пожара пенсионер получил ожоги глаз
Пожар в доме пенсионерки в селе Урсалабаш начался 21 мая, во вторник, в 1.37. К приезду огнеборцев пламя уже полностью охватило дом общей площадью 100 квадратных метров. Хозяйка и ее 80-летний сожитель вышли из горящего дома самостоятельно, но ни их сил, ни помощи соседей оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с огнем.
Приехавшие огнеборцы потушили огонь, медики "скорой помощи" осмотрели пострадавшего во время тушения огня пенсионера. Мужчина получил ожог 1-2 степени лица и слизистой обоих глаз. Госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил и устройства эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»