В Татарстане во время пожара пенсионер получил ожоги глаз

22 Май 11:28 2019-05-22T11:28:09+03:00

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Пожар в доме пенсионерки в селе Урсалабаш начался 21 мая, во вторник, в 1.37. К приезду огнеборцев пламя уже полностью охватило дом общей площадью 100 квадратных метров. Хозяйка и ее 80-летний сожитель вышли из горящего дома самостоятельно, но ни их сил, ни помощи соседей оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с огнем.

Приехавшие огнеборцы потушили огонь, медики "скорой помощи" осмотрели пострадавшего во время тушения огня пенсионера. Мужчина получил ожог 1-2 степени лица и слизистой обоих глаз. Госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил и устройства эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU