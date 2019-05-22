2019-05-22T11:28:09+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара пенсионер получил ожоги глаз

Мужчину госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался ночьюПожар начался ночьюФото: МЧС Татарстана
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Пожар в доме пенсионерки в селе Урсалабаш начался 21 мая, во вторник, в 1.37. К приезду огнеборцев пламя уже полностью охватило дом общей площадью 100 квадратных метров. Хозяйка и ее 80-летний сожитель вышли из горящего дома самостоятельно, но ни их сил, ни помощи соседей оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с огнем.

Приехавшие огнеборцы потушили огонь, медики "скорой помощи" осмотрели пострадавшего во время тушения огня пенсионера. Мужчина получил ожог 1-2 степени лица и слизистой обоих глаз. Госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил и устройства эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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