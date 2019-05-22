Развлечения на даче - легко!

22 Май 10:33 2019-05-22T10:33:22+03:00

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С приходом долгожданного лета города пустеют. У кого есть возможность, перебираются на дачи или в загородные дома. Первые дни они наслаждаются чистым воздухом, пением птиц и садом, а чуть позже наступает тревога. Ведь горожане привыкли к интенсивному графику и разнообразному досугу: походы в театры и на выставки, кино или ресторан или хотя бы до ближайшего торгового центра.

Когда все дела сделаны, всех соседей посетили, а свободное время осталось, нужно самостоятельно придумывать новые развлечения. Самый простой способ - посмотреть телевизор. Даже если в доме «вообще телевизор не смотрят», этот вариант все равно стоит обдумать. Сейчас у спутниковых операторов существует много каналов, которые окажутся полезными в любой момент. Например, можно найти специализированные каналы, где расскажут, как удалить старую краску или без проблем покрасить беседку. На других каналах круглосуточно показывают, как привить яблоню, подрезать клематис и вырастить помидоры в открытом грунте.

Для тех, кто на даче с детьми и устал от их «бега по потолку», особенно в ненастные дни, найдутся детские и развивающие каналы: многие дети предпочтут мультикам познавательные программы - про жизнь животных в пустыне, фауну Арктики или открытие новых галактик.

Ну и на сладкое - музыкальные каналы для меломанов, спорт - для болельщиков, масса киноканалов для киноманов и кулинарных вместо похода в ресторан - красота на экране, результат в тарелке: сам приготовил, сам съел под пение птиц.

Тратить большие суммы на такой способ досуга все же не стоит. Да и не нужно, когда придумано множество интересных предложений. Например, у МТС к спутниковому ТВ можно подключиться по акции «Вернем 3990!»: получить за 3990 рублей полный комплект оборудования с тарелкой 0,6 м и месяц просмотра пакета «Расширенный». А еще, подключившись по этой акции, вы получите на бонусный счет 3990 бонусов, на которые в течение года сможете получать скидки на контент - и основного, и дополнительных канальных пакетов. Так, пакет «Расширенный» обойдется не в 250 рублей, а всего в 125. Главное, не забывать обновлять скидки!

Для тех, кто все же привык к фоновой работе ТВ или чатикам в соцсетях либо роликам на Youtube и категорически отказывается от информационного детокса за городом, есть решение с хорошей скидкой: все тот же МТС предлагает подключить одновременно мобильный Интернет через роутер и Спутниковое ТВ. При этом на оборудование - хорошая скидка, а платить придется только за Интернет: эфир - в подарок. Ежемесячная плата за ТВ и Интернет составит 650 рублей.

Советы, как сделать более насыщенным и комфортным отдых на даче, у вас есть. Осталось дело за малым - оставить заявку на подключение на сайте sputnik.mts.ru или по телефону 8-800-250-08-90.

Пакет «Расширенный» от Спутникового ТВ МТС в цифрах:

• 199 каналов;

• 68 федеральных каналов с версиями под разные часовые пояса;

• 36 каналов в высоком разрешении, включая два канала в UHD-качестве;

• 29 каналов, посвященных хобби и досугу;

• 20 познавательных каналов;

• 26 каналов с кино;

• 10 музыкальных каналов;

• 8 каналов о спорте;

• 16 детских каналов;

• 250 рублей в месяц или 125 в рамках акции «Вернем 3990!».

ИСТОЧНИК KP.RU