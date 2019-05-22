Казанских детей научат играть в гольф

22 Май 10:31 2019-05-22T10:31:26+03:00

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Юных жителей столицы Татарстана приглашают на открытый урок по гольфу. Профессиональные мастера научат детей правилам игры в гольф, покажут, как держать клюшку и бить по мячу.

Занятие будет совершенно бесплатным. Пройдет оно 25 мая в 18.00 на детской аллее Кремлевской набережной. Знакомиться с гольфом ребята будут в игровой форме с использованием легких и безопасных детских пластиковых клюшек.

- Игра в гольф развивает мышление, помогает вырабатывать тактику и стратегию, улучшает осанку и зрение, а также учит выдержке, взаимовыручке и уважению, отмечают организаторы урока на Кремлевской набережной, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU