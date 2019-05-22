2019-05-22T08:41:33+03:00
Звезды

Татарский театр кукол "Экият" готовит новый спектакль "Пой курай!.. Играй, Шомбай!"

Постановку сразу на двух языках - русском и татарском, ставит режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожка
Лика ИСАЕВА
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Афиша предстоящего спектакляАфиша предстоящего спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Казанские зрители уже знакомы с работами кукольного режиссера из Санкт-Петербурга – номинанта театральной премии "Золотая маска" Светланы Дорожко. Благодаря ей в репертуаре казанской труппы появился спектакль "Хаврошечка".

Сейчас Светлана Дорожко приехала в Казань для работы над новым спектаклем "Пой курай!... Играй, Шомбай". Эта постановка появится сразу на двух языках - русском и татарском, премьера запланирована на 28 и 29 июня.

Репетиции уже начались, в цехах театра работа над декорациями и куклами идет полным ходом.

Спектакль по мотивам татарских народных сказок будет включать несколько татарских народных сказок разных жанров – "Шомбай", "Три голубя", "Зухра и месяц", "Портной бесенок и медведь" и "Соловей".

– Пьесу написала я сама, художественный перевод на татарский язык " ырла, курай!.. Уйна, Шомбай!.." сделал Ркаиль Зайдулла, - рассказала режиссер. - В спектакле будет заняты только мужчины: пять артистов из русской и пять артистов из татарской группы.

Режиссер решил использовать в постановке этнические инструменты: курай, гусли, домбра, кубыз и деф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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