Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

21 Май 18:26 2019-05-21T18:26:04+03:00

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«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

1. Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),

2. Туманская Ольга (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал «Татарстан», Подай сигнал с Луны!),

3. Медушевская Злата (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);

в номинации «Радио и ТВ»

1. Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия «Алиен», Как подготовится к работе, которой еще не существует?!),

2. Юлия Нигматуллина, Республика Башкортостан, ТРК «Башкортостан», Летающая «ступа»),

3. Приходько Илья, Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);

в номинации «Интернет-СМИ»

1. Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),

2. Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», Еда имеет значение»: разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),

3. Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система «Безопасный город»);

в номинации «Социальные медиа»

1. Рязанцев Андрей (Оренбургская обл., Как прекрасен этот мир, посмотри!),

2. Макарова Ольга (Республика Марий Эл, Новый этап: как «поумнела» Йошкар-Ола),

3. Лисовицкий Алексей (Самарская обл., «Голографика», Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа – вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация «Интернет-СМИ» (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА «Татар-информ».

Евгений Афанасьев, главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО:

«Я благодарен «Ростелекому» за возможность получить «моментальный снимок» всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс «цифровизации» российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов».

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU