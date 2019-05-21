2019-05-21T18:36:49+03:00
Общество

"Не многие поймут меня и мой вид деятельности": в Казани парень буквально повис на вершине моста "Миллениум"

Он все заснял и выложил это в интернет [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/crazy_man_kznФото: instagram.com/crazy_man_kzn
Изменить размер текста:

Интернет-пользователь под ником crazy_man_kzn выложил на своей соцстранице видео, от которого захватывает дух. Молодой экстремал с помощником заснял, как он лазает по мосту "Миллениум" в Казани. На одном из кадров видно, что он буквально повис на вершине конструкции прямо над проезжей частью.

crazy_man_kzncrazy_man_kzn
в Казани парень буквально повис на вершине моста "Миллениум"
1533 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Еще три года назад я заснял руф (одно из названий экстремального занятия, суть которого заключается в прогулках по крышам высотных зданий - Ред.) моста, но материал удалился с карты памяти. И вот в 2019 году я заново заснял этот руф и наконец-то выложил его, - пишет под видео молодой человек.

Фото: instagram.com/crazy_man_kzn

Фото: instagram.com/crazy_man_kzn

Ранее crazy_man_kzn опубликовал небольшую фотосессию с казанского моста.

- Был на нем (на мосту - Ред.) множество раз, но все равно посещаю его, ибо с него открывается классный вид. Уверен, не многие поймут меня и мой вид деятельности, увы. Никогда не хотел быть похожим на кого-то или делать то, что нравится обществу, - подписал снимки парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл во время пожара в собственном доме погиб пенсионер
В Елабуге из-за холодов в детские сады вернули отопление
National Geographic опубликовал фотографии измученных медведей в казанском цирке
В Казани 11-летний мальчик, тело которого нашли во дворе, скончался из-за проблем с сердцем
В Нижнекамске появится современный экоагропарк
Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов
Казань собирается попасть в Сеть креативных городов ЮНЕСКО
Казанца будут судить за организацию финансовой пирамиды с похищением 308 миллионов рублей
Доходы главы Марий Эл упали на 1,7 миллиона рублей
В Татарстане пожарные из горящей квартиры вынесли на руках мужчину, но он погиб
24 мая в Казани состоится предпремьерный показ анимационной комедии "Тайная жизнь домашних животных 2"
В Татарстане начались работы по профилактике птичьего гриппа
В Татарстане заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня