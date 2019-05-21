"Не многие поймут меня и мой вид деятельности": в Казани парень буквально повис на вершине моста "Миллениум"

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-21T18:36:49+03:00

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Интернет-пользователь под ником crazy_man_kzn выложил на своей соцстранице видео, от которого захватывает дух. Молодой экстремал с помощником заснял, как он лазает по мосту "Миллениум" в Казани. На одном из кадров видно, что он буквально повис на вершине конструкции прямо над проезжей частью.

crazy_man_kzn в Казани парень буквально повис на вершине моста "Миллениум"

- Еще три года назад я заснял руф (одно из названий экстремального занятия, суть которого заключается в прогулках по крышам высотных зданий - Ред.) моста, но материал удалился с карты памяти. И вот в 2019 году я заново заснял этот руф и наконец-то выложил его, - пишет под видео молодой человек.

Фото: instagram.com/crazy_man_kzn

Ранее crazy_man_kzn опубликовал небольшую фотосессию с казанского моста.

- Был на нем (на мосту - Ред.) множество раз, но все равно посещаю его, ибо с него открывается классный вид. Уверен, не многие поймут меня и мой вид деятельности, увы. Никогда не хотел быть похожим на кого-то или делать то, что нравится обществу, - подписал снимки парень.

ИСТОЧНИК KP.RU