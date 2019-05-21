В Нижнекамске появится современный экоагропарк
Он станет площадкой между покупателем и местными фермерами
Осталось лишь получить одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.
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Стало известно, что в 2019 году в Нижнекамске откроется собственный экоагропарк. Он должен стать площадкой между покупателем и местными фермерами. Соответствующее заявление 20 мая во время «делового понедельника» сделал мэр города Айдар Метшин.
Градоначальник отметил, что уже в субботу они должны получить одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.
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ИСТОЧНИК KP.RU