2019-05-21T18:56:52+03:00
Общество

В Нижнекамске появится современный экоагропарк

Он станет площадкой между покупателем и местными фермерами
Алина ГАБДУЛИНА
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Осталось лишь получить одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.Осталось лишь получить одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.
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Стало известно, что в 2019 году в Нижнекамске откроется собственный экоагропарк. Он должен стать площадкой между покупателем и местными фермерами. Соответствующее заявление 20 мая во время «делового понедельника» сделал мэр города Айдар Метшин.

Градоначальник отметил, что уже в субботу они должны получить одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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