В Елабуге из-за холодов в детские сады вернули отопление

21 Май 19:29 2019-05-21T19:29:11+03:00

Также Емельянов попросил обратить внимание на те учреждения, где есть ясельные группы Фото: Ольга Крыльцова

Для этого дошкольное учреждение должно было подать соответствующую заявку

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Из-за наступивших в Татарстане холодов, в детские сады Елабуги начали возвращать отопление. Об этом 21 мая заявил глава района Геннадий Емельянов во время «делового вторника».

В частности, он дал распоряжение вернуть тепло в детские сады города, если дошкольное учреждение подаст на то заявку. Также он попросил обратить внимание на те учреждения, где есть ясельные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU