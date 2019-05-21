В Казани из выпускников никто не выбрал китайский язык на ЕГЭ-2019

21 Май 20:01 2019-05-21T20:01:53+03:00

Одним из нововведений в системе ЕГЭ в 2019 года стала возможность сдачи экзамена по китайскому языку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хотя сейчас его преподают в порядка 30 школ города

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Одним из нововведений в системе ЕГЭ в 2019 году стала возможность сдачи экзамена по китайскому языку. Однако никто из казанских школьников не выбрал данный предмет. Об этом 20 мая сообщил начальник управления образования города Ильнар Хидиятов.

Известно, что на данный момент порядка 30 школ города преподают китайский язык для тех детей, которые желает его изучать, тем не менее в учебных планах его пока нет.

Напомним, вплоть до 2 июля в России будут проходить государственная итоговая аттестация школьников. В Казани к экзаменам будут допущены почти 17 тысяч старшеклассников. Из них 11,2 тысячи человек – учащиеся 9 классов, 5,7 тысяч – учащиеся 11 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU