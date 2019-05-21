2019-05-21T20:01:53+03:00
Общество

В Казани из выпускников никто не выбрал китайский язык на ЕГЭ-2019

Хотя сейчас его преподают в порядка 30 школ города
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Одним из нововведений в системе ЕГЭ в 2019 года стала возможность сдачи экзамена по китайскому языкуОдним из нововведений в системе ЕГЭ в 2019 года стала возможность сдачи экзамена по китайскому языкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Одним из нововведений в системе ЕГЭ в 2019 году стала возможность сдачи экзамена по китайскому языку. Однако никто из казанских школьников не выбрал данный предмет. Об этом 20 мая сообщил начальник управления образования города Ильнар Хидиятов.

Известно, что на данный момент порядка 30 школ города преподают китайский язык для тех детей, которые желает его изучать, тем не менее в учебных планах его пока нет.

Напомним, вплоть до 2 июля в России будут проходить государственная итоговая аттестация школьников. В Казани к экзаменам будут допущены почти 17 тысяч старшеклассников. Из них 11,2 тысячи человек – учащиеся 9 классов, 5,7 тысяч – учащиеся 11 классов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства