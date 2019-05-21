Казань собирается попасть в Сеть креативных городов ЮНЕСКО

21 Май 18:15 2019-05-21T18:15:53+03:00

С 22 по 28 мая в городе по этому поводу намечены обсуждение проекта заявки с участием представителей творческой общественности

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Столица Татарстана решила претендовать на включение в Сеть креативных городов ЮНЕСКО. Проект заявки в направлении «музыка» будут обсуждать с 22 по 28 мая этого года в детских школах искусств, культурных центрах, библиотеках и филармонии. Для участия в это приглашаются деятели культуры и представители местной творческой общественности.

Так, планируется рассмотреть вопросы о роли культуры и музыкального творчества в развитии Казани, а также предложения по проведению мероприятий под эгидой ЮНЕСКО, если столица Татарстана все же будет признана творческим городом.

СПРАВКА

Сеть креативных городов ЮНЕСКО действует с 2004 года. Сейчас в ней состоит в общей сложности 180 городов в 72 странах мира. А с декабря 2015 года Россия представлена здесь Ульяновском по направлению «литература».

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ИСТОЧНИК KP.RU