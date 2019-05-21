Казанца будут судить за организацию финансовой пирамиды с похищением 308 миллионов рублей

21 Май 17:53 2019-05-21T17:53:15+03:00

Мужчина обещал вкладчикам прибыль в размере от 60% до 120% годовых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утверждается, что его жертвами стали 1 221 житель из 14 российских городов

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В Казани 40-летнего экс-председателя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберфинанс» обвиняют в мошенничестве на сумму около 308 миллионов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013-2014 годах мужчина арендовал офисы в 14 российских городах: Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Нефтекамске и Уфе.

В них шел прием от граждан вкладов в тот самый КПК «Сберфинанс». Обвиняемый обещал всем прибыль в размере от 60% до 120% годовых. Вот только никто из 1 221 вкладчика не получил ни дохода, ни обратно своих денег.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он частично признал. Расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU