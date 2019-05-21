2019-05-21T17:32:08+03:00
Общество

Доходы главы Марий Эл упали на 1,7 миллиона рублей

В 2018 году Александр Евстифеев заработал 4,4 миллион рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
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Стало известно, что в прошлом году глава Марий Эл Александр Евстифеев заработал 4,4 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона меньше по сравнению с 2017 годом. Несмотря на это, в 2018 губернатор приобрел баню и вездеход.

Также Евстифеев задекларировал земельный участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 347,7 «квадратов», квартиру - 132 «квадрата», два машиноместа и гараж. В пользовании мужчины имеется еще одна квартира площадью 146 «квадратов» и автомобиль Merсеdes S500.

Супруга главы Марий Эл, в свою очередь, заработала в 2018 году на 470 тысяч рублей. Она владеет двумя земельными участками, квартирой и гаражным боксом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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