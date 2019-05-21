2019-05-21T16:48:27+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарные из горящей квартиры вынесли на руках мужчину, но он погиб

Огонь вспыхнул в одной из многоэтажки в Камских Полянах
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажки поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана начался днем 21 мая, во вторник. Пожарных вызвали соседи, которые заметили, как из окон идут клубы дыма.

Во время проведения разведки огнеборцы обнаружили хозяина квартиры. 58-летний мужчина был без сознания. Его вынесли на руках и передали медикам, сообщили в МЧС Татарстана.

Но, несмотря на все предпринятые усилия, мужчина скончался. По предварительным данным, причиной его гибели стало отравление угарным газом.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства