В Татарстане пожарные из горящей квартиры вынесли на руках мужчину, но он погиб

21 Май 16:48 2019-05-21T16:48:27+03:00

Огонь вспыхнул в одной из многоэтажки в Камских Полянах

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Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажки поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана начался днем 21 мая, во вторник. Пожарных вызвали соседи, которые заметили, как из окон идут клубы дыма.

Во время проведения разведки огнеборцы обнаружили хозяина квартиры. 58-летний мужчина был без сознания. Его вынесли на руках и передали медикам, сообщили в МЧС Татарстана.

Но, несмотря на все предпринятые усилия, мужчина скончался. По предварительным данным, причиной его гибели стало отравление угарным газом.

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ИСТОЧНИК KP.RU