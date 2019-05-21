2019-05-21T18:27:44+03:00
Общество

В Татарстане заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня

В этом году летним организованным отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В республике летним отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка.В республике летним отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана глава регионального Минмолодежи Дамир Фаттахов, в республике заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня.

По его словам, в этом году подобным летним отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка, для них свои двери откроют 1 815 организаций. Бесплатные путевки получат 54 831 ребенок из незащищенных категорий населения.

На охрану татарстанских детей в лагерях во время летнего отдыха в этот раз выделили более 25 миллиона рублей. Кроме того, за каждой организацией закреплены сотрудники МВД.

Также на брифинге Фаттахов напомнил, что в Татарстане в 2019 году стартует программа по реновации и капремонту оздоровительных загородных лагерей. На это в течение трех лет планируют потратить около 7 миллиардов рублей. Речь идет о работах на 94 объектах. Так, в этом году на ремонт или постройку с нуля 21 лагеря потратят 1,4 миллиарда рублей.

- Мы будем единственным регионом, где будет такая инфраструктура, - сказал глава Минмолодежи Татарстана. – Когда мы охватим всех детей республики, то сможем даже принять детей из других регионов, где нет таких условий, как у нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане запускают онлайн-продажу путевок в детские загородные лагеря

На созданном ресурсе можно будет также посмотреть учреждение в формате 3D-картинки и ознакомиться с сотрудниками учреждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства