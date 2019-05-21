В Татарстане заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня

21 Май 15:46 2019-05-21T18:27:44+03:00

В этом году летним организованным отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка

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Как сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана глава регионального Минмолодежи Дамир Фаттахов, в республике заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня.

По его словам, в этом году подобным летним отдыхом будут охвачены 218 672 ребенка, для них свои двери откроют 1 815 организаций. Бесплатные путевки получат 54 831 ребенок из незащищенных категорий населения.

На охрану татарстанских детей в лагерях во время летнего отдыха в этот раз выделили более 25 миллиона рублей. Кроме того, за каждой организацией закреплены сотрудники МВД.

Также на брифинге Фаттахов напомнил, что в Татарстане в 2019 году стартует программа по реновации и капремонту оздоровительных загородных лагерей. На это в течение трех лет планируют потратить около 7 миллиардов рублей. Речь идет о работах на 94 объектах. Так, в этом году на ремонт или постройку с нуля 21 лагеря потратят 1,4 миллиарда рублей.

- Мы будем единственным регионом, где будет такая инфраструктура, - сказал глава Минмолодежи Татарстана. – Когда мы охватим всех детей республики, то сможем даже принять детей из других регионов, где нет таких условий, как у нас.

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На созданном ресурсе можно будет также посмотреть учреждение в формате 3D-картинки и ознакомиться с сотрудниками учреждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU