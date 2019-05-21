2019-05-21T16:05:36+03:00
Общество

В Татарстане начались работы по профилактике птичьего гриппа

Сейчас проводятся проверки предприятий, предпринимателей, фермерских хозяйств и торговых точек
Алина ГАБДУЛИНА
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На территории республики и близлежащих районов сейчас отсутствует угроза птичьего гриппаНа территории республики и близлежащих районов сейчас отсутствует угроза птичьего гриппа
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На территории Татарстана начались работы по профилактике птичьего гриппа. В республике проводятся проверки предприятий, предпринимателей, фермерских хозяйств и торговых точек. Также специалисты проверяют диких птиц, которые являются разносчиками вируса.

Делается это, несмотря на то, что на территории республики и близлежащих районов сейчас отсутствует угроза птичьего гриппа. Однако покупать продукцию нужно лишь в санкционированных местах торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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