В Татарстане начались работы по профилактике птичьего гриппа
Сейчас проводятся проверки предприятий, предпринимателей, фермерских хозяйств и торговых точек
На территории республики и близлежащих районов сейчас отсутствует угроза птичьего гриппа
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На территории Татарстана начались работы по профилактике птичьего гриппа. В республике проводятся проверки предприятий, предпринимателей, фермерских хозяйств и торговых точек. Также специалисты проверяют диких птиц, которые являются разносчиками вируса.
Делается это, несмотря на то, что на территории республики и близлежащих районов сейчас отсутствует угроза птичьего гриппа. Однако покупать продукцию нужно лишь в санкционированных местах торговли.
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ИСТОЧНИК KP.RU